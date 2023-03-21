جهود الإعمار.. تعهدات بتقديم 7.5 مليار دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال

2023/03/21 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون، الاثنين، بتقديم 7.5 مليار دولار، لمساعدة تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب أجزاء من الدولتين الجارتين، الشهر الماضي.

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