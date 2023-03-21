في ذكراه الـ20.. محطات سياسية وأمنية بعد الغزو الأميركي لا تزال مؤثرة في حياة العراقيين

2023/03/21 | 08:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحداث كثيرة ومتشابكة تلك التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن بعد 20 عاما على الغزو الذي جاء نتيجة ادعاءات واشنطن بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل.

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