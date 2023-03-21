الذكرى 20 للغزو الأميركي للعراق.. كيف أصبحت الصين الرابح الأكبر من الحرب؟

2023/03/21 | 08:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت حرب العراق "فرصة إستراتيجية" للصين لتطوير قوتها، بينما كانت واشنطن مشتتة بشدة.ويرى خبراء صينيون أن حرب واشنطن على الإرهاب وغزوها لأفغانستان والعراق منح الصين عقدين من حرية التركيز على التنمية.

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