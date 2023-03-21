عمدة لندن: شرطة العاصمة البريطانية لديها

2023/03/21 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة لندن، صادق خان، الثلاثاء، إن مراجعة مستقلة لشرطة لندن ميتروبوليتان وجدت ثقافة "العنصرية المؤسّساتية، وكراهية النساء، ورهاب المثلية الجنسية".

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