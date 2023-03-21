السوداني مهنئاً بعيد نوروز: نتطلع إلى عراقٍ نبنيه معاً

2023/03/21 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد نوروز، مؤكداً أننا نتطلع إلى عراقٍ نبنيه معاً ونعتزّ به جميعاً ونستحقّه.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأجمل عبارات الأمل المشرقة، أتقدم بالتهاني والأمنيات الصادقة، لشعبنا الكوردي في إقليم كردستان العراق، وعموم شعبنا العراقي بأطيافه المتآخية، وإلى كلّ شعوب المنطقة، التي تحتفل بعيد النوروز.



كلّ عام والسلام والاستقرار والتواصل تملأ ربوعنا بمنّة الباري جلّ وعلا".

وأضاف أن "نوروز يمرّ علينا هذا العام، وعراقنا يخطو خطوات مهمّة نحو استدامة السلم الأهلي وتجذيره، ودوران عجلة الاقتصاد والعمل، وانطلاق البرنامج الإصلاحي الطموح والواقعي، الذي يشخّص الأولويات انحيازاً للمواطن واحتياجاته، وهو ما شرعنا به منذ يوم العمل الأول لهذه الحكومة".

وتابع القول: "مثلما نطمح أن يكون يوم النوروز مناسبة نعزّز بها كعراقيين، وحدتنا وتواصلنا الروحي والمادي، وأن نحتفل بالتنوّع الذي هو ثروتنا المستدامة.



وتتضح لنا الرؤية، بجلاء، أنّ ماضينا وجذورنا تترابط، مثلما يتصل مستقبلنا ومصيرنا جميعاً".

وبين رئيس الوزراء أن "نوروز من كلّ عام يحمل الأمل للمحتفلين به، ومعه تسمو قيم العمل وحب الوطن، وهذا العام مليء بالأمل، ومحتشد بالعمل من أجل بلادنا"، مؤكداً أنه "في هذا اليوم نتطلع إلى عراقٍ نبنيه معاً ونعتزّ به جميعاً، نستحقّه، ويليق بنا وبتاريخنا".

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