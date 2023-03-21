2023/03/21 | 09:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4IC-JfZPf74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة روسية صينية.. وحزمة مساعدات أوروبية لأوكرانيا في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قمة روسية صينية.. وحزمة مساعدات أوروبية لأوكرانيا في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).