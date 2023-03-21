2023/03/21 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق جسر السنك وسط بغداد لاغراض الصيانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق جسر ‘مهم’ وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق جسر ‘مهم’ وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق جسر ‘مهم’ وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).