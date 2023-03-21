2023/03/21 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الشعب الكردي في إقليم كردستان بعيد نوروز.وقال السوداني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “بأجمل عبارات الأمل المشرقة، أتقدم بالتهاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني مهنئاً بعيد نوروز: نحتفل بالتنوع الذي هو ثروتنا المستدامة المركز الخبري الوطني.

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