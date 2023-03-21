تراجع اسعار النفط متأثرة باضطراب القطاع المصرفي

2023/03/21 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.90 دولار للبرميل.

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