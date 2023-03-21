أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق

2023/03/21 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول زخات مطر خفيفة وانخفاض درجات الحرارة في مناطق متفرقة من البلاد.

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