انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف المستثمرين من مشاكل القطاع المصرفي

2023/03/21 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف المستثمرين من أن مشاكل القطاع المصرفي الأخيرة ما زالت مؤثرة على الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الخام.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية مايو ايار 77 سنتا وتم تداولها عند 73.02 دولارًا للبرميل بحلول 04:27 بتوقيت جرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي […]

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