بنك أمريكي شهير: الأسواق قد تشهد لحظة مينسكي

2023/03/21 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور.

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