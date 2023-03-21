كشف ملابسات جريمة

2023/03/21 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل طفل، فيما القت القبض على الجاني في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود إخبار من احد المواطنين بفقدان ابنه وتقديم شكوى على احد الأشخاص المشتبه به والذي كان برفقته مسبقاً، تمكّنت قوة مشتركة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ومن خلال القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، من كشف ملابسات اختفاء الطفل والقاء القبض على الجاني والذي تبين بعد اعترافه الاولي انه قام بقتله ودفن الجثة في إحدى الفضاءات المتروكة بمنطقة (الحسينية)".

واضافت أنه "تم تسليم الجاني الى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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