البرُّ لا يبلى.. ملحمة شهداء العراق في فلسطين عام 1948

2023/03/21 | 11:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا يحكي لنا التاريخ حكاية جنود وضباط عراقيين ضحوا بحياتهم دفاعا عن فلسطين قبل أكثر من 70 عاما، ربما لا يذكر كثيرون تضحيات هؤلاء، لكنَّ الفلسطينيين لم ينسوها أبدا رغم مرور الأعوام والعقود.

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