حالة الطقس ليوم غد

2023/03/21 | 11:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الانواء الجوية تعلن عن الحالة الجوية ليوم غد.

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