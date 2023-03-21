2023/03/21 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، كشف ملابسات جريمة قتل طفل والقبض على الجاني في بغداد.

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