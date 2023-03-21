اعتقال سريع في بغداد.. كاميرات المراقبة تقود إلى متهم بقتل طفل في الحسينية

2023/03/21 | 11:50 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، اعتقال متهم بارتكاب جريمة قتل طفل في منطقة الحسينية، شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للشرطة تلقت شبكة 964 نسخة منه: بجهد أمني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة، وبعد ورود إخبار من أحد المواطنين بفقدان ابنه وتقديم شكوى على أحد الأشخاص المشتبه به والذي كان برفقته مسبقاً، تمكّنت قوة مشتركة […]

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