وول ستريت جورنال: خسائر سعودية قطرية من انهيار كريدي سويس

2023/03/21 | 12:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زجت هذه الدول استثمارات ضخمة في المصرف.

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