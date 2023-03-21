جمعية عراقية تطلق أول تطبيق الكتروني مالي في العراق يخص العمل الإنساني

2023/03/21 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت منظمة الجمعية الطبية العراقية الموحد للإغاثة والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول تطبيق الكتروني مالي في العراق يخص العمل الإنساني الخيري التنموي.

وقال رئيس المنظمة احمد مشرف الهيتي في كلمة له خلال مؤتمر اطلاق اول منصة الكترونية مالية في العراق "نجتمع هذا اليوم لانطلاق اول تطبيق الكتروني مالي يخص العمل الإنساني الخيري التنموي في العراق وهو"تطبيق e-donate"، مبينا أن "هذا التطبيق يعد نقلة نوعية في العمل الإنساني ويواكب التطور وسرعة الاستجابة وتعزيز منظومة العمل الخيري في العراق".

واضاف أن "العراق يزخر تاريخه ومنذ فجر الإنسانية بماضيه وحاضره وبکرم ونخوة أهله في تقديم يد العون والمساعدة للأخ والصديق والجار ودعم الدول المنكوبة والنامية ومساعدة المحتاج ولنا الفخر المضي بنهج أسلافنا وعلى رأسهم الأئمة عليهم السلام، الذين كان فعلهم منهجا يحتذى به في الإنفاق ومساعدة المحتاج من الأيتام والأرامل والشيوخ والمساكين".

وأكد: "لقد دأبت منظمتنا ومنذ تأسيسها في عام 2003 على تقديم المساعدة والمساهمة في بناء العراق الحديث وكان عملها في شتى المجالات، الإغاثية، الصحية، قطاع الحماية، التعليم، الاصحاح البيئي، حيث قدمت مئات المشاريع ذات النفع العام وبدعم من الحكومة والمجتمع الدولي والعربي على مدى السنوات المنصرمة حيث كان عدد المستفيدين يزيد عن مليون مستفيد سنوياً وخاصة خلال الأزمة الانسانية الكبرى منذ عام 2014"، لافتا الى انه "بعد إعلان النصر النهائي على زمر التخريب باشرت المنظمة بالمساعدة في إعادة إعمار العراق وبرنامج اعادة الاستقرار وبدعم من المجتمع الدولي والعربي ، وبعد الاستقرار دأبت المنظمة لتقديم المشاريع التنموية الكبيرة ومنها مشروع أضاحي العراق - مشروع مستشفى المستقبل لسرطان الأطفال – المشروع الوطني للمستشفى المتنقل في "العراق" إضافة الى الحملات الاجتماعية الأخرى والحملات الإنسانية لمساعدة المتضررين في المنطقة وآخرها الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".

وتابع: "كما اطلقنا مبادرة مشروع العراق الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية التي أضلت بظلالها خلال السنوات المنصرمة والتي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن"، لافتا الى انه "من هنا جاءت الحاجة لإطلاق هذا التطبيق الالكتروني لدعم هذه المشاريع التنموية من خلال المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات وميسوري الحال والمواطن كلا حسب استطاعته لأجل تقديم أفضل خدمات للمواطن من أجل مستقبل وصحة افضل".

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