2023/03/21 | 12:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيف صباح دجلة الفنان علي العبدالله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: agQ9uBzUsd8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيف صباح دجلة الفنان علي العبدالله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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