بوقت قياسي.. كشف ملابسات جريمة قتل طفل والقبض على الجاني في بغداد

2023/03/21 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، كشف ملابسات جريمة قتل طفل

والقبض على الجاني في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بجهد امني واستخباري

امتاز بالسرعة والدقة، وبعد و

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