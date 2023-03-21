"آفة تبث سمومها".. الحكيم يوجه دعوة بشأن التمييز العنصري

2023/03/21 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

اليوم الثلاثاء، دعوة بشأن التمييز

العنصري، فيما اشار الى انها "آفة تبث

سمومها".

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "في اليوم الدولي

للقضاء على الت

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