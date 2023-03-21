السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع

2023/03/21 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد حكومي رفيع.•••••المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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