قوة أمنية تداهم وكراً لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في الانبار

2023/03/21 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، القبض على "مهرب" وضبط خزانات للمنتجات النفطية معدة للتهريب في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من موارد لواء شرطة الطاقة الثاني ولجنة ازالة المحطات غير رسمية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية - فرع الانبار، شرعت بواجب مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية"، مبينة أن العملية "أسفرت عن اعتقال متهم وضبط خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة السعات معبأة بمنتوج نفطي مجهول النوعية بالإضافة الى ماطورات سحب وتفريغ وخراطيم متنوعة الاحجام".

وأضافت، أن "المتهم اودع بالتوقيف، وتم مصادرة جميع المضبوطات تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية وعرضها على قاضي التحقيق المختص استنادا لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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