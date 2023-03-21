شمول قيادة عمليات ميسان بنظام البديل

2023/03/21 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

وافق رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يار الله، اليوم الثلاثاء، على شمول قيادة عمليات ميسان ولواء 97 بنظام البديل.

وقال قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يار الله وافق على شمول قيادة عمليات ميسان ولواء 97 بنظام البديل".

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