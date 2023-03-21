أجيليتي تربح قضية دولية ضد كورك وتحصل على 1.3 مليار دولار

2023/03/21 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في مركز دبي المالي لصالح شركتين تابعة وزميلة يقضي بحصولهما على 1.33 مليار دولار، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "أجيليتي" أن شركة تيليكوم العراق (الإمارات العربية المتحدة) التابعة للشركة، وشركة إنترناشونال هولدينج المحدودة الزميلة لـ"أجيليتي" رفعا شكوى احتيال وغش ضد شركة كورك تيلكوم ومساهمها الرئيسي سروان صابر مصطفى بارزاني، والتي أدت إلى مصادرة استثمار الشركتين بقيمة 810 ملايين دولار في "كورك" تيليكوم".

وحسب البيان، فقد وافقت محكمة التحكيم على كافة طلبات "تيليكوم" و"إنترناشونال"، وقررت محكمة التجارة الدولية أن المدعى عليهما ارتكبا أعمال منظمة قصدها رشوة وغش المسؤولين في هيئة الاتصالات العراقية؛ لإصدار قرار خاطئ بمصادرة حصة "تيليكوم" و"إنترناشونال" في "كورك تيليكوم".

وقررت المحكمة أن سروان صابر مصطفى بارزاني ارتكب إساءة الأمانة من خلال ارتكابه عدة تصرفات للتعامل لمنفعته الشخصية والغش مما سبب أضراراً للمدعين.

وأمرت المحكمة بأن يقوم المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بسداد 1.65 مليار دولار أمريكي إلى المدعين؛ تعويضاً للأضراء والمصاريف القانوني مع الفوائد على أساس بقيمة 1.329 مليار دولار أمريكي لصالح "إنترناشونال"، وقيمة 318.7 مليون دولار لصالح "تيليكوم العراق".

ولفت البيان إلى أن "شركتي إنترناشونال هولدينج المحدودة وتيليكوم العراق ستعملان على تنفيذ القرار ضد المدعي عليهما، مع التنويه بعدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي".

وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 63.7% عند 41.39 مليون دينار، مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من عام 2021 البالغ 25.28 مليون دينار.

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