2023/03/21 | 12:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كم هائل من اللوحات المنجزة ولا يستلمها المواطن .. ما السبب ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SfAoGSm2ALQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كم هائل من اللوحات المنجزة ولا يستلمها المواطن .. ما السبب ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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