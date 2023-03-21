تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً

2023/03/21 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا.

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