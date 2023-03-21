الإطاحة بأربعة متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار في محافظتين

2023/03/21 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار في محافظتي صلاح الدين وديالى.

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