اعتقال 14 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في واسط

2023/03/21 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة واسط.

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