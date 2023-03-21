2023/03/21 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F18JlRt24Lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يوجه رسالة الى المحافظ .. السماوة تريد خبز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يوجه رسالة الى المحافظ .. السماوة تريد خبز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).