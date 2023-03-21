بالفيديو.. انهيار مطعم بمدينة الكوت

2023/03/21 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء،

انهيار اجزاء من مطعم في ساحة العامل

وسط مدينة الكوت.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، إن

"اجزاءً من مطعم في ساحة العامل وسط

مدينة الكوت بمحافظة واسط".

واضاف أن "ا

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