الاردن.. المندلاوي يدعو مجلس رجال الاعمال لتشجيع نظرائهم للاستثمار في العراق

2023/03/21 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب

محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، مجلس

رجال الاعمال إلى تشجيع نظرائهم من كافة

دول العالم للاستثمار في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في

بيان تلقته وكالة نون ا

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