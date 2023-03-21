2023/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة الانباء البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، عن وجود مساعي من اتحاد بيلاروسيا الوطني لريادة الاعمال لدخول السوق الاستثماري العراقي من خلال التواصل مع الشركات المحلية في البلاد.

وبينت الوكالة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الاتحاد باشر بإجراء اتصالات بالشركات المحلية في العراق بهدف إقامة استراتيجية للتعاون مع الشركات في العراق بمعية الشركات الأخرى ضمن الاتحاد"".

وأضافت أن "رئيس المجلس الأعلى للتنسيق في الاتحاد اندريه كوبيتوك، أكد بان الاتصالات بين مجموعة شركات الاتحاد ومجموعة شركات باروكو الدولية قد افضت الى الاتفاق دخول السوق العراقي خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع القول: "الاستراتيجية التي سنعتمدها في التعامل مع الشركات العراقية ستحرص على توسعة التعاون الدولي وتحسين الاستثمار داخل البلاد بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والأنشطة وإقامة الاجتماعات الرسمية وإدخال الوفود الأجنبية الاقتصادية وأخيرا تقديم الاستشارة الى الشركات العراقية بهدف تطوير العلاقات التجارية وعلاقات ريادة الاعمال مع الشركاء الأجانب حول العالم".

وأشارت الوكالة الى أن "دخول الشركات المذكورة والتي تحمل أصول استثمارية واسعة حول العالم، سيوفر للبلاد فرصة لتحسين علاقاتها السياسية مع الحكومة العراقية فيما يستمر تطور القطاع الخاص بين البلدين عبر التعاون المباشر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف بلاروسي يستعد لدخول السوق العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف بلاروسي يستعد لدخول السوق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).