2023/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت مديرية تربية ذي قار، اليوم الثلاثاء، أوامر فورية بإخلاء 19 مدرسة آيلة للسقوط في المحافظة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه "تقرر إخلاء الأبنية فورا وبالسرعة الممكنة حماية الى أرواح شاغيلها، وبخلاف ذلك تتحمل إدارة المدرسة المسؤولية الكاملة".

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