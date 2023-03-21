السامرائي يهنئ الشعب الكردي بمناسبة أعياد نوروز

2023/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أبناء القومية الكردية في العراق بمناسبة حلول أعياد نوروز.

وقال السامرائي، في تغريدة، تابعتها (بغداد اليوم): "نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الكردستاني في العراق والعالم، بمناسبة حلول أعياد النوروز ورأس السنة الكردية، سائلين المولى القدير أن يجعلها أيام رخاء وسلام وأمن واستقرار على كردستان العراق وجميع شعوب المنطقة والعالم".

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