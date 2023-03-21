السوداني يغادر إلى تركيا على رأس وفد رسمي

2023/03/21 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة.وقال مقرر مجلس النواب النائب غريب عسكر التركماني في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “غادر مع وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين”.وأضاف ان “الزيارة […]

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