إصابة هالاند تقلق مانشستر سيتي قبل موقعة بايرن ميونيخ

2023/03/21 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن غياب إيرلنج هالاند، مهاجم المنتخب الأول عن مباراتي إسبانيا وجورجيا، بسبب الإصابة.

وأوضح بيان الاتحاد النرويجي، المنشور عبر موقعه الرسمي، أن هالاند عانى آلاماً في الفخذ أثناء مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما كان يأمل الجهاز ألا يكون سوى عَرض عابر.

وخضع إيرلنج هالاند للفحوص أمس الاثنين، حيث أكدت علا ساند، طبيبة منتخب النرويج، عدم إمكانية مشاركته في المباراتين ضد إسبانيا وجورجيا، وأن الأفضل متابعة حالته مع الجهاز الطبي لنادي مانشستر سيتي.

وقال ستوله سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج، إن هالاند تقبل قرار استبعاده من المنتخب بصعوبة، وشعر بالضيق حين علم أنه لن يستطيع مساعدة الفريق.

وأضاف سولباكن «لحسن الحظ، لا يزال هناك الكثير من الثقة بالنفس والموهبة والتماسك في هذه المجموعة من اللاعبين، للفوز بالنقاط في المباريات المقبلة.



سنواصل عملنا لنكون على أتم الاستعداد لمباراتي يومي السبت والثلاثاء».

يذكر أن مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، التي أصيب فيها هالاند، شهدت تسجيله لثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 42 هدفا في موسمه الأول بقميص «السيتيزنز».

وستتحدد مدة غياب هالاند عن الملاعب وفقاً لدرجة التمزق في العضلة الضامة، حيث يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب ما بين 2 إلى 3 أسابيع، قد تزيد أو تقل حسب قوة الإصابة.

وساد القلق بين جماهير مان سيتي، بسبب اقتراب موعد لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري الأبطال، يوم 11 إبريل المقبل، أي بعد 3 أسابيع بالضبط، قبل أن يتجه لميونيخ من أجل مباراة الإياب، بعدها بأسبوع.

ويقدم هالاند مستويات خارقة هذا الموسم مع ناديه الذي وصل إليه الصيف الماضي وسجل حتى الآن 42 هدفاً في جميع المسابقات ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الأبطال (10).

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