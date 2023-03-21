وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الإتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية بالعراق

2023/03/21 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

إستضافت لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ، في مقر البرلمان في بروكسل، بتأريخ 2023/3/20، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له.



وجرى خلال اللقاء مُناقشة تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين وسُبُل تعزيز عمل لجنة العراق في البرلمان الأوروبيّ وبما يخدم تطوير العلاقات الثنائيَّة وتنفيذ الالتزامات المتبادلة في إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين العراق والإتحاد الأوروبيّ، وأكَّد الجانب الأوروبيّ على أنَّ البرلمان الأوروبيّ بصدد المُوافقات النهائيَّة لإنشاء لجنة الشراكة البرلمانيَّة المُشترَكة بين الجانبين التي تم الإتفاق على تشكيلها أثناء زيارة الوفد الأوروبيّ للعراق.وشدد السيّد الوزير على الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسيَّة البرلمانيَّة في تعزيز العلاقات بين العراق والإتحاد الأوروبيّ، مُؤكَّداً ضرورة تعزيز هذا الدور المهم.



وتبادل النواب وجهات النظر مع السيّد الوزير حول تطورات الأوضاع السياسيَّة والإقتصاديَّة والأمنيَّة في العراق، وأشادوا بالخطوات الإيجابيَّة التي تنتهجها الحكومة العراقيَّة في مجالات تطوير الإقتصاد ومُكافحة الفساد واقتران هذه الحكومة بالإستقرار السياسيّ.وأشار معالي الوزير إلى أولويات الحكومة العراقيَّة المتمثلة بإحترام السيادة وبناء علاقات مُتوازنة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين والابتعاد عن سياسة المحاور، فضلًا عن مهمة الحكومة الأساسيَّة بالنهوض بالواقع الإقتصاديّ عن طريق إجراء إصلاحات إقتصاديّة جذريَّة ومُكافحة الفساد، وأكَّد السيّد الوزير بأنَّ العراق أصبح فاعلاً إقليميًا إيجابيًا فمؤتمرات بغداد 1،2 ادت إلى تقارب كبير بين العديد من القوى الإقليميَّة والإتفاق الأخير بين السعودية وإيران كان للعراق دور كبير في التهيئة له وجعله ممكناً.



وفي ختام اللقاء شدّد معالي الوزير على أهمّيَّة الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبيّ في دعم العراق في خطواته الجادة نحو تعزيز النظام الديمقراطي الذي ادى إلى تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة وتطوير المجتمع المدني والإعلام الحر في العراق بعد عقود من الدكتاتورية.من جانبهم، رحب النائب الأول لرئيس اللجنة (Domènec Ruiz Devesa) والنائبة الثانية (Abir Al-sahlani) بمعالي الوزير وعبروا عن شكرهم لزيارة معاليه للبرلمان الأوروبيّ مقر الديمقراطيَّة الأوروبيَّة، وأشاروا إلى نجاح زيارتهم إلى العراق قبل أسبوعين ولقائهم باعلى القيادات السياسيَّة والبرلمانيَّة في العراق وعقد الإجتماع البرلمانيّ السابع بين الجانبين.

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