القضاء يصدر حكما بالإعدام شنقا لداعشيين اثنين

2023/03/21 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إحالة عنصرين من تنظيم "داعش" إلى حكم الإعدام شنقا حتى الموت.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "القضاء العراقي أطلق حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق عنصرين من داعش، كانا يعملان بصفة عسكرية لدى التنظيم، كما كان لهما دورًا في قيادة المفارز والاقتحامات في محافظة كركوك، بالإضافة الى أن لهما مساهمة في عدد من الغزوات ابرزها غزوة منطقة الدبس، غزوة منطقة الصينية، تحت لواء ابي بكر فرقة ذات الصواري".

وأضاف البيان أن "قوات أمن الحشد القت القبض على الداعشيين بعد استحصال موافقة القاضي المختص ثم تم إحالتهما الى القضاء".

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