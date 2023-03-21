أول موقف عراقي من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

2023/03/21 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات الاستفزازية لوزير المالية الإسرائيلي، بحق الشعبين الفلسطيني والأردني، تعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية.

وذكر علاوي، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "ندين ونستنكر هذه الأفعال ونؤكد دعمنا وتأييدنا للإجراءات التي اتخذتها الأردن وقياداتها".

وأضاف: "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية في تحقيق الحل العادل والشامل والدائم للشعب الفلسطيني والذي يمكن في حل الدولتين وإيقاف الاستيطان".

ويوم أمس الاثنين، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لـ"إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، أن تصرف الوزير يمثل "تحريضاً أرعن، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".

والأحد الماضي، نفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس.

وقال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف -خلال مشاركته بأمسية بالعاصمة الفرنسية باريس: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".



وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

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