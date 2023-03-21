2023/03/21 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة هند صبري عن عن تعرضها للتنمر في بداية مشوارها الفني من خبيرة تجميل مشيرة لأثر ذلك الأمر عليها، وذلك خلال لقائها في برنامج تلفزيوني.فروت الفنانة هند صبري كواليس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هند صبري تكشف تعرضها للتنمر من خبيرة تجميل ومعاناتها مع الامر المركز الخبري الوطني.

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