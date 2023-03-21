2023/03/21 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يحتفل محرك البحث الشهير “جوجل” بـ عيد الأم الموافق يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس، من خلال جعل متصفح الموقع يرسل كرت جرافيك معايدة إلى الأمهات من خلال النقر على واجهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوجل يحتفل بـ ‘عيد الأم’ بكارت معايدة ملىء بالقلوب المركز الخبري الوطني.

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