2023/03/21 | 14:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فبراير/شباط 2003 اتهم وزير الخارجية الأميركي كولن باول نظام صدام حسين بعلاقته بتنظيم القاعدة، مؤكدا أنه لا يستحق منحه فرصة أخرى، غير أنه بعد عامين من الغزو وإسقاط النظام عبر عن ندمه على هذا الخطاب.

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