الخزانة الامريكية: سنحمي الودائع في البنوك الامريكية

2023/03/21 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح وزيرة الخزانة جاء بعد مخاوف من عدوى سحب الاموال من البنوك.

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