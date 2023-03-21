الكنيست يصوت على إلغاء قانون فك الارتباط ويعني فتح الطريق لبناء مستوطنات جديدة

2023/03/21 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، اليوم الثلاثاء، على إلغاء قانون “فك الارتباط”، وهو القانون الذي سُن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.ويقول مراقبون إن إلغاء قانون فك الارتباط: “لا يعني … Readmore

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