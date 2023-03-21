الحكيم يوجه دعوة بشأن التمييز العنصري: انها آفة تبث سمومها يومياً في المجتمع

2023/03/21 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، دعوة بشأن التمييز العنصري، فيما اشار الى انها “آفة تبث سمومها”.وذكر مكتب الحكيم انه “في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري مناسبة لتوجيه دعوة إلى الأنظمة والفعاليات الدينية والأكاديمية للعمل … Readmore

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