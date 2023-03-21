كيف أصبحت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مركز قضية قانونية يواجهها دونالد ترامب؟

2023/03/21 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح مراسل CNN، توم فورمان، كيف أصبحت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي حصلت على 130 ألف دولار في مدفوعات مالية مقابل التزامها بالصمت بشأن علاقة مزعومة مع دونالد ترامب، مركز قضية قانونية يواجهها الرئيس الأمريكي السابق.

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