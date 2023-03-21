بالأرقام.. أعداد المخيمات المتبقية والأسر النازحة

2023/03/21 | 15:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اننا نشجع هذه العودة لانهاء ملف النزوح لكن ايضا نحتاج الى دعم من جميع المؤسسات الحكومية.

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