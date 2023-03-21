عشرون عاما على حرب استندت إلى كذبة؟

2023/03/21 | 15:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من مارس آذار عام 2003 دخلت الحرب على العراق يومها الثالث بعد أن استكملت القوات الأميركية تحضيراتها لغزو العراق، وخيَّمت على...أكمل القراءة ←

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